Уже завтра дорожники в очередной раз попытаются пробиться в Териберку

Кирилл Коган.

Напомним, из-за метелей автоподъезд к сельскому поселению перекрыт с 26 марта. В эти выходные тяжелая уборочная техника "Мурманскавтодора" провела колонну машин в заметенный поселок. Туда смогли доехать рейсовые автобусы и грузовики с продуктами. Параллельно из Териберки вывезли туристов, которые больше недели были отрезаны от "большой земли". В среду рейд повторится - сообщает сайт ведомства. Колонна будет формироваться в 9 утра на 32-м километре дороги Кола – Серебрянские ГЭС. Грейдера проведут машины до Териберки, и Туманного.