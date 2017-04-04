Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» закрыл сезон 2016/2017 учебного года

В Мурманской области завершился фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» сезона 2016/2017 учебного года. Его организаторами выступили Министерство образования и науки Мурманской области и центр дополнительного образования «Лапландия».

Площадки центра «Лапландия» объединили около пятисот юных северян от 5 до 18 лет, педагогов, родителей, которые приняли участие в научно-технических конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, «круглом столе», мастер-классах и экскурсиях.

В программу соревновательных мероприятий фестиваля вошли региональный турнир по робототехнике, региональный этап всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию. В состязаниях приняли участие более 200 обучающихся, увлекающихся перспективными областями науки и техники, из 14 муниципальных образований области. В рамках фестивальных мероприятий впервые состоялся региональный этап всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию. В программу соревнований был включен теоретический экзамен. Юные конструкторы приняли участие в турнире по робототехнике, программа которого включала олимпиаду и соревнования в свободной категории.

В рамках деловой программы фестиваля школьники побывали на экскурсиях в областной клинической больнице им. П.А. Баяндина, Мурманском индустриальном колледже, Центре консалтинговых проектов. Для педагогов были проведены мастер-классы по программе ранней профориентации JuniorSkills, была организована работа Школы молодого педагога по образовательной робототехники.

Состоялись финалы регионального турнира по робототехнике и состязаний WEDO («Чертежник»). Впервые на площадке Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландии» прошел творческий конкурс «Лего-рисование», в котором соревновались самые юные участники в возрасте от 5 до 9 лет.

Обучающиеся, педагоги, родители посетили масштабную интерактивную выставку изобретений научно-технического творчества «За нами будущее!», на которой были представлены модели и изобретения, организованы мастер-классы по направлениям «Радиоэлектроника, автоматика», «Авиа-, ракетомоделирование», «Судомоделирование», «Автомоделирование», «IT-технологии», «Робототехника».

Большой интерес участников и гостей фестиваля вызвали мастер-классы обучающихся и педагогов Дома детского творчества г. Полярные Зори по созданию модели радиоуправляемых самолетов со встроенной видеокамерой и монтированию видеосюжета на основе полученных видеоматериалов, по 3D-моделированию в пакете FreeCAD от Мурманского индустриального колледжа, от преподавателей и студентов Мончегорского политехнического, Мурманского индустриального и Кольского транспортного колледжей.

Молодые исследователи представили проекты научной и инженерной выставки всероссийского форума «Шаг в будущее», состоялась презентация координационных центров по робототехнике и научно-техническому творчеству Мурманской области. В рамках фестиваля работали открытые творческие мастерские «Перфекционализм», «Объемное изображение на плоскости в стиле «Стимпанк», «3D Технологии: объемное рисование», «Песочная анимация», «Технология создания мультфильма», «Технология изготовления аксессуаров: от идеи до готового продукта», «Мир LEGO».

На фестивале дан старт областному образовательному проекту «Полигон-PRO»: день на производстве» На предприятии «Почта России» юных северян познакомили с работой почтовой службы.

Со студентами Мурманского арктического государственного университета для ребят была организована форсайт-игра «Профессии будущего» с использованием «Атласа новых профессий». Школьники познакомились с традиционными профессиями, изучили надпредметные навыки, которыми должен обладать специалист профессии будущего. Участники игры изобретали инструменты специалиста профессий будущего различных отраслей (медицина, IT-технологии, энергетика, образование) и защитили свои проекты перед компетентным жюри. В роли экспертов выступили представители руководства Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, Мурманского индустриального колледжа, Центра консалтинговых проектов и компании «ЭКОМурман».

В рамках «круглого стола» представители Министерства образования и науки Мурманской области, центра дополнительного образования «Лапландия», руководители и специалисты координационных центров по робототехнике и научно-техническому творчеству обсудили итоги работы и пути развития перспективных направлений научно-технического творчества в Мурманской области.

В дни работы фестиваля была организована выставка фотоконкурса «Юность России» - 2017.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля награждены победители и призёры соревнований, региональных этапов Всероссийских конкурсов медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», конкурса юных фотолюбителей «Юность России», конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».



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