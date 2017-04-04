Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в петербургском метро.

В телеграмме главы региона, направленной на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, говорится, что весть о чудовищном теракте отозвалась шоком в сердцах жителей Мурманской области.

«Многие северяне тесно связаны с Петербургом, от этого наша боль еще острее. Мы передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а всем пострадавшим от взрыва желаем скорейшего выздоровления», - сказано в телеграмме.

По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга с 4 апреля в городе объявлен трехдневный траур.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /