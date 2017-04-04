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04.04.2017 09:31

В Мурманске открывается международная конференция «Логистика в Арктике»

5 апреля в Мурманске состоится 7-я международная конференция «Логистика в Арктике». Организатором конференции является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» при поддержке Правительства Мурманской области. Со-организаторы конференции: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Министерство экономического развития Мурманской области.

На конференции зарегистрированы около 100 участников из России, Финляндии, Норвегии, Кореи, Канады. Это руководители и специалисты предприятий транспортно-логистического комплекса, поставщики логистических услуг, руководители промышленных предприятий, а также представители научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений, законодательных и исполнительных органов власти.

Ключевые докладчики конференции – руководители и специалисты ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Росморпорт», ООО «Газпромнефть-Сахалин», ООО «Гекон», Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ПАО «Мурманский морской торговый порт», ФГКУ «Администрация Северного морского пути», АО «Аэропорт Мурманск», АО «Аэропорт «Хибины» и др.

В рамках конференции предусмотрена биржа контактов для участников конференции, запланировано 20 деловых встреч между предприятиями.

Открытие конференции 5 апреля в 9.30 (г.Мурманск, пр.Ленина, 82, Деловой центр «Арктика», II этаж, конференц-зал «Азимут»).

Подробная информация размещена на сайте Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», контактный телефон 45-41-07.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /
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