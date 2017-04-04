В зеленоборской колонии прошёл необычный турнир по мини-футболу

В зеленоборской колонии-поселении №20 по инициативе сотрудников воспитательного отдела учреждения прошла товарищеская встреча по мини-футболу между сборными осуждённых и сотрудников колонии.

В результате напряжённого, полного по-настоящему «злой» спортивной борьбы матча победу одержала команда сотрудников. Но сборная осуждённых не теряет надежды взять матч-реванш и уже активно начала тренироваться.

Начальник КП-20 Дмитрий Тарасов, торжественно вручая переходящий кубок победившей команде, выразил пожелание сделать данный турнир традиционным.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области