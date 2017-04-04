Жительницу п. Умба оштрафовали за ложный вызов

Елена Ястребова.



За "крепкий сон" жительница п. Умбы заплатит штраф. По информации УФССП России по Мурманской области, две подруги решили отметить праздник. В ходе распития спиртных напитков, хозяйка квартиры уснула. Гостья, подумав, что подруга умерла, позвонила в "02" и убежала. Но приехавшие полицейские увидели совсем другую картину — женщина была мертвецки пьяна. На нее был составлен административный протокол за ложный вызов. Местная жительница п. Умбы не поспешила вовремя все оплатить. Мировой судья назначил ей наказание в виде двойного увеличения штрафа.

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