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04.04.2017 11:30

Вниманию водителей. Ограничение движения в Мурманске

В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети Мурманска будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта на следующих участках:

- по пр. Ледокольному, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам, сторона жилых домов, с 8 до 20 часов 4 апреля;
- проезд от дома № 61 до дома № 65 по ул. Радищева, с 8 до 20 часов 4 апреля;
- ул. Александрова, четная сторона, с 8 до 20 часов 4 апреля;
- по ул. Беринга, четная сторона, с 20 часов 4 апреля до 8 часов 5 апреля;   
- по ул. Беринга, нечетная сторона, с 8 до 20 часов 5 апреля;
по ул. Полярные Зори, от просп. Ленина до ул. Гвардейской, с 20 часов 5 апреля до 8 часов 6 апреля.

Администрация г. Мурманска
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