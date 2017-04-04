Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.04.2017 09:20

В центре Мурманска состоялся флэшмоб в рамках акции "Крепкая семья-сила Заполярья"

Татьяна Нестерова.

"Важней всего погода в доме". В рамках акции "Крепкая семья-сила Заполярья" - в центре Мурманска - флэшмоб. Специалисты ДК Кирова, студенты, воспитанники Центра социальной помощи семье и детям - приняли участие в играх, танцах, конкурсах. Настроение отличное, настрой позитивный. Под финал праздника - в небо взмыли воздушные шары, поставив яркую точку мероприятию.
Директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям Ирина Егорова: "Все они направлены на популяризацию семейных ценностей, на сохранение кровной семьи для ребенка. Направлены на помощь в преодолении трудных моментов в жизни каждой семьи, которые попадают в поле зрения социальных служб. Мы стараемся сохранить семью, настроить их на поиск внутренних ресурсов".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.14
Евро = 59.9
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.