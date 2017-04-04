В центре Мурманска состоялся флэшмоб в рамках акции "Крепкая семья-сила Заполярья"

Татьяна Нестерова.

"Важней всего погода в доме". В рамках акции "Крепкая семья-сила Заполярья" - в центре Мурманска - флэшмоб. Специалисты ДК Кирова, студенты, воспитанники Центра социальной помощи семье и детям - приняли участие в играх, танцах, конкурсах. Настроение отличное, настрой позитивный. Под финал праздника - в небо взмыли воздушные шары, поставив яркую точку мероприятию.

Директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям Ирина Егорова: "Все они направлены на популяризацию семейных ценностей, на сохранение кровной семьи для ребенка. Направлены на помощь в преодолении трудных моментов в жизни каждой семьи, которые попадают в поле зрения социальных служб. Мы стараемся сохранить семью, настроить их на поиск внутренних ресурсов".





