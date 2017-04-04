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04.04.2017 09:12

Ржаные калитки, сувениры из кости, дефиле, выставка книг. В научной библиотеке - "Дни муниципальных библиотек региона"

Любовь Дубова.

Проект к юбилею области. Первым себя представлял Ловозерский район. В холле - изделия мастеров. Для гостей - дегустация национальной саамской кухни. Прошел и показ коллекции саамских костюмов "Золотое время". Ну, а в основе программы - презентация межпоселенческой библиотеки Ловозерья.
Начальник отдела по культуре, делам молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района Татьяна Меднова: "Сегодня мы привезли довольно расширенную программу, мы хотим представить нашу культуру именно через библиотеку, поскольку она является основным центром сохранения культуры в Ловозерском районе".
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