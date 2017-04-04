В областной "Кировке" прошел Совет директоров культурно-досуговых учреждений региона

Анастасия Русинова.

От Мурманска до Умбы. Большая встреча руководителей домов культуры и творчества - из 75 учреждений со всей области. Цель - подведение итогов работы за год. Своего рода "разбор полетов", а также возможность представить удачный опыт проведения того или иного культурного мероприятия. В каждом городе и поселке региона - своя специфика. Сохранить творческие коллективы самых разных жанров - задача культурно-досуговых учреждений. Положительная оценка - стимул к дальнейшему развитию. Каждый год "Кировка" проводит смотр-конкурс ДК. Лучших в своем деле назвали и в этот раз.

Заместитель директора ДК имени С.М. Кирова Заичко Елена: "В 15 году проходил смотр-конкурс среди культурных досуговых учреждений, по организации работы с детьми и подростками, а в 16 году - с семьей. Дипломы первой степени у нас получает Мончегорск. Заозерск, и центр семейного творчества и досуга Мурманска".



