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04.04.2017 08:57

Тысячному посетителю кандалакшского бассейна вручили подарочный сертификат

Елена Сивонен.

Необычное награждение прошло в новом бассейне Кандалакши. Тысячному посетителю, а точнее - посетительнице, Марине Щукиной, - вручили подарочный сертификат. Спорткомплекс, торжественно открытый в середине прошлого месяца - востребованный. Ежедневно его посещают порядка 120 человек. Объект долгожданный. Строили с 2011 года. Из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств - срок сдачи бассейна переносили. Но ожидания себя оправдали. Здание двухэтажное. На первом - гардероб и медицинский кабинет. На втором - тренажерный зал и сама чаша бассейна.
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