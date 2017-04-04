"Синяя птица". Региональный этап кастинга всероссийского конкурса юных талантов в Мурманске состоится 20 апреля

Елена Сивонен.

"Синяя птица" начинает обратный отсчет. До регионального этапа Всероссийского конкурса - чуть больше двух недель. Юных талантов ждут 20 апреля. Кастинг - в областном ДК Кирова. Еще есть время заполнить заявку на сайте "Ptica.tv". Номинации - ораторское мастерство, вокал, танцевальное искусство. В составе жюри - известный в Мурманской области хореограф - Виктор Выдрин. Называет критерии оценки - высокий класс исполнительского мастерства, профессиональная подготовка, и такой сложный, как философско-эстетическое раскрытие миропонимания через музыку и пластику.

Ведущий методист по хореографическому жанру мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Виктор Выдрин: "То, что этот конкурс приходит к участникам, - это хорошо, потому что есть участники супер-талантливые, но они, по каким-то причинам, - то ли стеснение, то ли материальные возможности, - не могут дойти до финала".



