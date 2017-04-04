Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.04.2017 08:50

"Синяя птица". Региональный этап кастинга всероссийского конкурса юных талантов в Мурманске состоится 20 апреля

Елена Сивонен.

"Синяя птица" начинает обратный отсчет. До регионального этапа Всероссийского конкурса - чуть больше двух недель. Юных талантов ждут 20 апреля. Кастинг - в областном ДК Кирова. Еще есть время заполнить заявку на сайте "Ptica.tv". Номинации - ораторское мастерство, вокал, танцевальное искусство. В составе жюри - известный в Мурманской области хореограф - Виктор Выдрин. Называет критерии оценки - высокий класс исполнительского мастерства, профессиональная подготовка, и такой сложный, как философско-эстетическое раскрытие миропонимания через музыку и пластику.
Ведущий методист по хореографическому жанру мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Виктор Выдрин: "То, что этот конкурс приходит к участникам, - это хорошо, потому что есть участники супер-талантливые, но они, по каким-то причинам, - то ли стеснение, то ли материальные возможности, - не могут дойти до финала".
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.14
Евро = 59.9
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.