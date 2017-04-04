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04.04.2017 08:42

"Кино. Весна. Природа". Киномарафон приехал в Мончегорск

Елена Сивонен.

Для показа трех фильмов фестиваля "Северный характер". Это "День таксиста", который год назад снимали в разных муниципалитетах Мурманской области. "Горная болезнь" - путевой очерк журналистов о восхождении на Эльбрус. Зрители увидели и программу ГТРК "Мурман" - "Северянки". О женщине с непростой судьбой - Инне Журавлёвой. Жительница Оленегорска. Мама, уже бабушка. Спортсменка и просто красавица. Активистка, общественный деятель. Поёт, танцует. Живет полной жизнью, порой, забывая, что прикована к инвалидному креслу.
Генеральный директор телекомпании ТВ-21 Светлана Солдатова: "Эти кинофестивали, эти киномарафоны позволяют журналистам получить именно то, чего они никогда не получают в жизни - аплодисменты зрителей и реакцию зрителей. И здорово, что нам удается это сделать вот так - локально, приходя не с экрана телевизора, а лично в гости к людям".
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