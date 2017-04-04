Военнослужащие Северного флота прочитают роман Ивана Гончарова "Фрегат "Паллада" эфире "Радио России"

Елена Сивонен.

Голоса военнослужащих Северного флота - во главе с командующим Николаем Евменовым - прозвучат в эфире "Радио России". Литературный проект "В море - значит дома" - в честь 320-летия создания ВМФ России. Военные моряки прочитают классику - роман Ивана Гончарова "Фрегат "Паллада". Первые главы - в исполнении военнослужащих Черноморского флота. После - североморцы. Выход в эфир первого фрагмента, который озвучит Николай Евменов - 28 апреля. Все 38 голосов военнослужащих Северного флота прозвучат по время плановых выпусков передачи по будням в 19:50 в течение мая и июня на волнах "Радио России".





