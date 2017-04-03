В правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание. Рассмотрен ряд важных для региона вопросов

Елена Ямаш.

Прохождение отопительного сезона и уборка снега в заполярных муниципалитетах, призывная кампания и присутствие областных органов власти в соцсетях - этим и другим темам было посвящено сегодняшнее оперативное совещание в правительстве региона.

1 апреля стартовал весенний призыв. Предыдущая кампания проведена на "отлично". В октябре-декабре прошлого года в войска было направлено 749 северян. План на весну - 790 призывников. Задача - учесть недостатки и в дальнейшем "держать марку".

Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей: "В ходе осеннего призыва имели место и недостатки. Отменялись заседания призывных комиссий в Печенгском районе из-за отсутствия врачей-специалистов".

Что касается отопительного сезона, то пока никаких серьёзных замечаний его прохождение не вызывало. Более половины обращений по отоплению в Госжилинспекцию по поводу отопления пришлось на сентябрь-октябрь, во время наладки систем

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "Была ситуация сложная в поселке Спутник. Ресурсоснабжающей организацией закуплены два новых котла, ведется монтаж. В настоящий момент жалоб от населения поселка Спутник не поступает".

Зима в этом году выдалась аномально снежной. На северо-западе области осадков выпало в полтора раза больше климатической нормы. И календарная весна - не повод расслабляться. Если верить прогнозу погоды, снегопады ещё будут.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Весенняя погода нестабильна, то мороз то оттепель, будут неизбежно возникать и наледи, и сосульки, иногда это смертельно опасно для людей, и трагические случаи бывают практически каждый год. И у нас в регионе и в других регионах Российской Федерации. Давайте не дожидаться этого, особое внимание уделите, конечно, кровлям".

Говорили и о присутствии региональных органов власти в соцсетях. По поручению губернатора 25 официальных сообществ создано "ВКонтакте".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "С помощью соцсети любое ведомство может быть в курсе всех событий в зоне своей ответственности и первым узнавать о болевых точках".

Для решения поставленной президентом страны задачи по сохранению русского языка и литературы, региональный минобр инициировал проект "Читающая школа". Эксперимент для первых - пятых классов - "час чтения" - с нового учебного года станет обязательным для всех школ.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Главная задача проекта - сформировать у школьников мотивацию к чтению, продвинуть детское и подростковое чтение. Конечно, сформировать читательскую культуру".

По мнению Марины Ковтун, еще одна инициатива Минобразования – ежегодно предоставлять школам полумиллионные гранты для создания современных информационно-библиотечных центров - должна быть поддержана. К проектам по продвижению детского чтения поручено подключиться и муниципалитетам.





