В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур после взрыва в метро. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов в своем аккаунте в Twitter.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — сообщил он, передает ТАСС.

3 апреля около 14:00 произошел взрыв в вагоне петербуржского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным НАК, погибли 9 человек. Более 20 человек были ранены.







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