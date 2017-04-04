График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 4 по 7 апреля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:



4 апреля

Первомайский округ:

– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта (со стороны домов);

– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до 305 микрорайона (со стороны склона).

Октябрьский округ:

– ул. Шмидта, от ул. Книповича до ул. Комсомольской (четная сторона);

– лотки по улице Радищева, от дома №61 до дома №65 (нечетная сторона).

Ленинский округ:

– пр. Героев Североморцев, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова (четная сторона);

– ул. Александрова (четная сторона)

В ночь с 4 на 5 апреля:

Первомайский округ:

– ул. Беринга (четная сторона);

– Ледокольный проезд (дорога дублер).

Октябрьский округ:

– ул. Шмидта, от ул. Книповича до ул. Комсомольской (нечетная сторона);

– лотки по улице Радищева от ул. Фролова до дома №78 по ул. Радищева (четная сторона).

Ленинский округ:

– ул. Челюскинцев, от ул. Карла Либкхнета до «Серпантина» (нечетная сторона);

– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (четная сторона).

5 апреля

Первомайский округ:

– ул. Беринга (нечетная сторона);

– ул. Баумана, от ул. Щербакова до разворотного кольца общественного транспорта. (четная сторона).

Октябрьский округ:

– ул. Полярные Зори, от ул. Гвардейской до ул. Книповича (четная сторона);

– лотки по улице Радищева, от дома №78 до дома №62 (четная сторона).

Ленинский округ:

– пр. Героев Североморцев, от ул. Александрова до остановки «Семеновское озеро» (четная сторона);

– ул. Александрова (нечетная сторона).

В ночь с 5 на 6 апреля:

Первомайский округ:

– ул. Баумана, от пр. Кольского до ул. Достоевского.

Октябрьский округ:

– ул. Полярные Зори, от пр. Ленина до ул. Гвардейской;

– ул. Полярные Зори, от ул. Гвардейской до ул. Книповича (четная сторона).

Ленинский округ:

– ул. Челюскинцев, от «Серпантина» до остановки «Семеноское озеро» (нечетная сторона);

– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (четная сторона)

6 апреля

Первомайский округ:

– ул. Баумана, от ул. Щербакова до разворотного кольца общественного транспорта (нечетная сторона);

– ул. Прибрежная (лотки).

Октябрьский округ:

– ул. Фролова (лотки);

– ул. Фролова (четная сторона).

Ленинский округ:

– ул. Героев Североморцев, от ул. Ивченко до ул. Чумбарова Лучинского (нечетная сторона);

– ул. Александрова (нечетная сторона).



В ночь с 6 на 7 апреля:

Первомайский округ:

– ул. Прибрежная (лотки)

Октябрьский округ:

– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса.

Ленинский округ:

– ул. Карла Либкхнета (четная сторона);

– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (нечетная сторона).

7 апреля

Первомайский округ:

– ул. Марата (четная сторона);

– ул. Генералова, от пр. Кирова до ул. Советской.

Октябрьский округ:

– ул. Фролова (нечетная сторона);

– ул. Полухина (лотки).

Ленинский округ:

– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (нечетная сторона);

– разворотное кольцо общественного транспорта по ул. Чумбарова Лучинского.

Администрация г. Мурманска