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04.04.2017 11:55

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 4 по 7 апреля

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:


4 апреля

Первомайский округ:
– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта (со стороны домов);
– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до 305 микрорайона (со стороны склона).

Октябрьский округ:
– ул. Шмидта, от ул. Книповича до ул. Комсомольской (четная сторона);
– лотки по улице Радищева, от дома №61 до дома №65 (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– пр. Героев Североморцев, от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова (четная сторона);
– ул. Александрова (четная сторона)

В ночь с 4 на 5 апреля:

Первомайский округ:
– ул. Беринга (четная сторона);
– Ледокольный проезд (дорога дублер).

Октябрьский округ:
– ул. Шмидта, от ул. Книповича до ул. Комсомольской (нечетная сторона);
– лотки по улице Радищева от ул. Фролова до дома №78 по ул. Радищева (четная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев, от ул. Карла Либкхнета до «Серпантина» (нечетная сторона);
– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (четная сторона).

5 апреля

Первомайский округ:
– ул. Беринга (нечетная сторона);
– ул. Баумана, от ул. Щербакова до разворотного кольца общественного транспорта. (четная сторона).

Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Гвардейской до ул. Книповича (четная сторона);
– лотки по улице Радищева, от дома №78 до дома №62 (четная сторона).

Ленинский округ:
– пр. Героев Североморцев, от ул. Александрова до остановки «Семеновское озеро» (четная сторона);
– ул. Александрова (нечетная сторона).

В ночь с 5 на 6 апреля:

Первомайский округ:
– ул. Баумана, от пр. Кольского до ул. Достоевского.

Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от пр. Ленина до ул. Гвардейской;
– ул. Полярные Зори, от ул. Гвардейской до ул. Книповича (четная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев, от «Серпантина» до остановки «Семеноское озеро» (нечетная сторона);
– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (четная сторона)

6 апреля

Первомайский округ:
– ул. Баумана, от ул. Щербакова до разворотного кольца общественного транспорта (нечетная сторона);
– ул. Прибрежная (лотки).

Октябрьский округ:
– ул. Фролова (лотки);
– ул. Фролова (четная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Героев Североморцев, от ул. Ивченко до ул. Чумбарова Лучинского (нечетная сторона);
– ул. Александрова (нечетная сторона).


В ночь с 6 на 7 апреля:

Первомайский округ:
– ул. Прибрежная (лотки)

Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса.

Ленинский округ:
– ул. Карла Либкхнета (четная сторона);
– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (нечетная сторона).

7 апреля

Первомайский округ:
– ул. Марата (четная сторона);
– ул. Генералова, от пр. Кирова до ул. Советской.

Октябрьский округ:
– ул. Фролова (нечетная сторона);
– ул. Полухина (лотки).

Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова, от ул. Свердлова до пр. Героев Североморцев (нечетная сторона);
– разворотное кольцо общественного транспорта по ул. Чумбарова Лучинского.

Администрация г. Мурманска
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