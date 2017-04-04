В Североморске сотрудник автомастерской "взял напрокат" чужой автомобиль

Елена Ястребова.



С ветерком – по ночному городу. В Североморске автомеханик взял чужой автомобиль, чтобы прокатиться. Но насладиться вдоволь поездкой молодому человеку не удалось – он попал в ДТП. Осознав содеянное, с места происшествия он скрылся. Сотрудники ГИБДД установили личность владельца джипа. Им оказался молодой человек 1983 года. Он пояснил, что автомобиль он отогнал в автомастерскую и о ДТП он слышит впервые. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность угонщика. Им оказался житель п. Сафоново, работающий в этом боксе автомехаником. Свою вину он признал полностью. Возбуждено уголовное дело. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.