Как освобождали из снежного плена Териберку. Населенный пункт больше недели оставался отрезанным от "большой земли" из-за непогоды

Кирилл Коган.

Больше недели сельское поселение Териберка оставалось отрезанным от "большой земли". Единственную дорогу замело. Из снежного плена жителей и туристов пришлось вызволять с помощью тяжелой уборочной техники.

Суровый магнетизм "края земли" притягивает в Териберку путешественников со всего мира. Летом и весной в Баренцевом море отличная рыбалка. Зима -"раздолье" для "охотников за северным сияньем и спортсменов-экстремалов. В этом году погода начала испытывать гостей "на прочность" еще задолго до заветного села. У заметенной дороги машины туристов, рейсовые автобусы и грузовики с провизией для жителей "отдаленки" стоят с 26 марта.

Турист Георгий Межеков: "Мы хотим в Териберке порыбачить, не первый раз, не первый год уже, но условия суровые нас встретили, зима не сдается. Сами с Вологодской области".

Турист Олег Староказдников: "Мы из Санкт-Петербурга, занимаемся кайтсерфингом. Это самое лучшее место в мире для сноукайтинга. Тут тундра, рельеф, куча снега, весна, март-апрель, идеальное место для катания".

Спасательная операция, зажатой в "снежном плену" Териберки, начинается сразу же после того, как стихает штормовой ветер. Дорожная техника идет с двух сторон: из Мурманска и из самого села. Для подстраховки, колонна усилена МЧСовским передвижным пунктом обогрева.

Начальник ГОКУ "Мурманскавтодор" Виктор Козлов: "Техники для пробивки териберских - 2 шнекоротера, автогрейдеры – порядка 3-4 единиц, из Туманного — порядка 2-3 единиц, которые пробивают свой участок дороги до развилки на Териберку, со стороны Кильдинстроя, с нашей стороны Мурманска - 3 единицы техники".

За 6 дней непогоды дорогу на Териберку перемело практически полностью. На некоторых участках высота снежного покрова достигает 2 - 2,5 метров. Справится с такими заносами сложно даже тяжелой уборочной технике.

Самыми "непроходимыми" становятся последние 40 километров. Шнеки забивает даже у мощнейших тягачей оснащенных танковыми моторами. По тундре колонна "петляет" больше 10 часов. "Точка не возврата" пройдена. В узких ледяных туннелях, водителям уже не повернуть обратно. Остается одно - "на ощупь" пробиваться вперед.

Водитель уборочной техники Владимир Данильченко: "Снег очень плотный, пробиваюсь буквально по 50 сантиметров максимум метр, прохожу, сдаю назад и опять, с разгона, по-всякому пытаюсь".

Когда нервы сдают даже у "видавших виды" дорожников, в темноте появляется слабый свет фар. К колонне пробилась техника из Териберки. С ней тоже группа туристов. Обмен партиями и грейдера берут курс на свои базы. Спасательная операция завершена. Впрочем этой зимой дорожникам ее придется повторить не один раз. В тундре снова разбушевалась метель. С таким трудом прочищенные туннели вновь замело.