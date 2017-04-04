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04.04.2017 10:00

Радиопроект «Время саами». Выпуск 8

Творчеству саамской поэтессы, песенницы, педагога и исследовательницы родного языка Ираиды Виноградовой посвящён очередной выпуск радиопроекта «Время саами». Ираида Виноградова - родная сестра Октябрины Вороновой - первой поэтессы, которая писала на саамском языке. Поэтический дар Ираиды Виноградовой обнаружился еще во время её учебы в институте — свои первые стихи Ираида писала в студенческие газеты. А решение заняться серьезным литературным творчеством к ней пришло после одного из вечеров поэзии Октябрины Вороновой. Сестер связывали нежные родственные узы, что прочитывается и в поэзии Ираиды Виноградовой. Первый ее поэтический сборник вышел в 1991 году и назывался «Мунь канс» - мои друзья. Три года спустя он был опубликован в Норвегии на двух языках - йоканьгском диалекте российских саамов и северосаамском их норвежских братьев. Это издание принесло поэтессе литературную премию Фонда Союза саамов. В 2012 году ее стихотворные произведения вошли в «Антологию саамской литературы».
Ведущая проекта – Алёна Ермоленко.
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