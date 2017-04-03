В Кандалакше продолжается возведение многоквартирных домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья

Алексей Котович.

Сейчас завершается строительство трехэтажного дома на улице Полярные Зори. Планируется, что новоселы заедут сюда уже в конце апреля. Отделка - "под ключ". В каждой квартире установлены пожарные сигнализации, сделаны подвесные потолки. В подъездах предусмотрены технические помещения.

Глава Кандалакшского района и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "Мы пообщались с подрядчиком и нас заверили, что через месяц все работы будут завершены. Как мы видим, уже практически полностью завершена отделка фасада, в квартирах также точно отделка подходит к чистовому этапу. Радует то, что применены здесь при строительстве современные требования, современные технологии".

В настоящее время на территории Кандалакшского района необходимо расселить еще около шестидесяти аварийных зданий. И их количество ежегодно растет, местные власти скорее всего не справятся с такой нагрузкой, необходимо привлечение федеральных средств. И буквально сегодня президент Владимир Путин выступая на IV Медиафоруме ОНФ отметил эффективность программы расселения и заявил, что сделает все для того, чтобы ее продолжить.





