Четвертый год подряд в Мурманске проводится спортивный конкурс "Родной двор — родной город". Очередной его этап прошел на территории школы № 5

Татьяна Нестерова, Алексей Котович.

Очередной тур соревнований спортивного конкурса "Родной двор - родной город" прошел в Ленинском округе Мурманска на территории пятой общеобразовательной школы. Это уже четвертый сезон праздника, конкурс быстро завоевал популярность среди мурманчан, ведь комплекс физических упражнений прост и не требует особой спортивной подготовки. В программе - подвижные игры, эстафета "Веселые старты". Новинка сезона - спортивная викторина "Умка нашего двора", в ней участвуют и взрослые, и дети.

Директор школы № 5, г. Мурманск Ирина Ускова: "Сегодня прекрасный праздник "Родной двор - родной город". Вообще, идея воспитывать патриотизм- от патриотизма к родному двору - это "суперская" идея администрации. И вот сегодня очередной праздник проходит на территории нашей школы. Сегодня наши малыши здесь, их родители, братья, сестры. Вообще, у нас в школе масса возможностей развивать спорт".









