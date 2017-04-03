50-километровый лыжный марафон. Кому досталась победа в одной из старейших лыжных гонок?

Андрей Зайцев.

83-я Полярная олимпиада официально закрыта. Финальную точку в Празднике Севера до этого года ставил традиционный международный 50-километровый лыжный марафон. Однако, время не стоит на месте - соревнования прирастают и новыми дисциплинами, и новыми участниками.

Впервые в истории Праздника Севера в программе соревнований не один, а два марафона. Дебютант Полярной олимпиады - забег на 50 километров классикой. О чём организаторов уже давно просили любители лыжного спорта. Более того, впервые на мурманской лыжне - паралимпийская сборная России.

Двукратный парлимпийский чемпион Владислав Лекомцев: "Это стимул, это тянешься за ними, стараешься за ними держаться. И для некоторых здоровых людей это как-то подстёгивает их. Бежать, заниматься ещё лучше, усерднее".

Выступление паралимпийцев на марафоне проходит в рамках Кубка Духа. Возможно, новой всероссийской традиции.

Кубок Духа - соревнования, которые появились вопреки, а не благодаря. Так ответили российские спортсмены на запрет выступлений на международной арене. Таким образом, паралимпийская сборная страны уже пронеслась по многим трассам. Мурманский этап Кубка Духа - завершающий.

Тем, кто бежал классику повезло больше, чем вышедшим на 44-й традиционный мурманский марафон свободным стилем. Штормовой ветер - серьёзное препятствие даже для мастеров. Здесь у каждого свой секрет.

Призёр Олимпийских игр Алексей Петухов: "Моя тактика была бы - отсиживаться в пелетоне и на финише показывать свои спринтерские качества".

Почти 1200 спортсменов из 11-ти стран заявились на мурманский марафон свободным стилем. И это без учёта ежегодного "Марша малышей".

А рядом со спорткомплексом стартуют оленеводы - ещё одна знаменитая традиция Праздника Севера. Ветераны - главные фавориты заездов.

Участник соревнований 83-го Праздника Севера Игорь Чупров: "Конечно, сложно, сейчас, тем более, на оленях мало ездят. Раньше зимой ездили постоянно, буранов не было".

Немногим больше 2-х часов требуется мастерам конькового хода, чтобы преодолеть 50 километров не взирая на капризы северной погоды. Победителем 44-го мурманского марафона стал чемпион Дёминского марафона - Рауль Шакирзянов.

Победитель 44-го мурманского традиционного международного 50-километрового марафона (Пермский край) Рауль Шакирзянов: "В Мурманске первый раз, хотел посмотреть дистанцию, погода тяжёлая. Но хорошо, что выиграл, я очень рад".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Здесь ведь не будет проигравших. Главное, что люди преодолевают, кто свою лень, кто нежелание, кто преодолевает себя, кто-то ставит спортивный рекорд. Все выходят на лыжню. Мы демонстрируем то, что спорт у нас всегда является любимым делом. А зимние виды спорта для нас всегда в приоритете".

Участники и гости Полярной олимпиады вновь разъехались по домам. Мурманская область сказал Празднику Севера: "До встречи. Увидимся через год".





