Заместитель губернатора Анатолий Векшин возглавил региональное отделение Ассоциации юристов России

Заместитель губернатора Анатолий Векшин возглавил Мурманское региональное отделение Ассоциации юристов России. Это решение было принято на общем собрании регионального отделения, в котором принял участие заместитель председателя правления общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Денис Паньшин. Заместителями председателя избраны Андрей Шарков, Майя Чернова и Галина Проконина. В исполнительный комитет вошли Алексей Кузьмин, Владислав Гурылев и Татьяна Капелько, исполнительным директором – руководителем аппарата стал Ринат Мавлютов.



Для справки:

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» является крупнейшим, основанным на добровольном членстве, самоуправляемым объединением, созданным по инициативе граждан - юристов-практиков, ученых, государственных и общественных деятелей, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Деятельность Ассоциации направлена на консолидацию юридической общественности для участия в создании демократического общества и развитии институтов правового государства, на решение социально значимых задач, повышение правовой культуры и обеспечение конституционных прав граждан. Ассоциация юристов России объединяет более 35 000 юристов, представлена во всех субъектах РФ, работают 84 региональных отделения (в том числе одно межрегиональное отделение) и более 550 местных отделений.





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