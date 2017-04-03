Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.04.2017 16:30

В Мурманской области инициировали образовательный проект «Читающая школа»

Поддержка детского и подросткового чтения в рамках поставленной Президентом России задачи по сохранению русского языка и литературы стала одной из тем обсуждения в ходе оперативного совещания, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что министерством образования и науки Мурманской области инициирован интересный образовательный проект «Читающая школа».

Старт проекту дан 22 марта на региональной научно-практической конференции «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека», организованной Минобразования и комитетом по культуре и искусству Мурманской области. Министр образования и науки Наталия Карпенко сообщила подробности реализации проекта.

В частности, в ряде школ в этом учебном году в первых-пятых классах введен «Час чтения» с целью формирования у детей мотивации к чтению, читательской культуры, любви к хорошей книге.

Наталия Карпенко также сообщила, что шести муниципальным школам региона предоставлены гранты по 500 тысяч рублей на создание информационно-библиотечных центров. По информации министра, школьники активно пользуются для чтения книг интернет-ресурсами. Кроме того, в проект активно включился ряд муниципалитетов.

Марина Ковтун высоко оценила объединение усилий системы образования, культуры, родительской общественности в этом важном вопросе. Губернатор также поблагодарила глав Мончегорска и Кировска за поддержку муниципальных проектов по развитию детского чтения и выразила надежду, что все муниципалитеты поддержат проекты по продвижению детского и подросткового чтения.

«Облик школьной библиотеки также должен меняться. Необходимо продолжить работу по развитию школьных библиотек. Поддерживаю инициативу Минобразования – ежегодно на конкурсной основе предоставлять школам гранты для создания современных информационно-библиотечных центров», - подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор поручила министерству образования и науки Мурманской области продолжить работу по введению во всех школах для младших школьников и учащихся основной школы «Часа чтения».


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.96
Евро = 59.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.