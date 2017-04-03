В Мурманской области инициировали образовательный проект «Читающая школа»

Поддержка детского и подросткового чтения в рамках поставленной Президентом России задачи по сохранению русского языка и литературы стала одной из тем обсуждения в ходе оперативного совещания, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун.



Глава региона отметила, что министерством образования и науки Мурманской области инициирован интересный образовательный проект «Читающая школа».



Старт проекту дан 22 марта на региональной научно-практической конференции «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека», организованной Минобразования и комитетом по культуре и искусству Мурманской области. Министр образования и науки Наталия Карпенко сообщила подробности реализации проекта.



В частности, в ряде школ в этом учебном году в первых-пятых классах введен «Час чтения» с целью формирования у детей мотивации к чтению, читательской культуры, любви к хорошей книге.



Наталия Карпенко также сообщила, что шести муниципальным школам региона предоставлены гранты по 500 тысяч рублей на создание информационно-библиотечных центров. По информации министра, школьники активно пользуются для чтения книг интернет-ресурсами. Кроме того, в проект активно включился ряд муниципалитетов.



Марина Ковтун высоко оценила объединение усилий системы образования, культуры, родительской общественности в этом важном вопросе. Губернатор также поблагодарила глав Мончегорска и Кировска за поддержку муниципальных проектов по развитию детского чтения и выразила надежду, что все муниципалитеты поддержат проекты по продвижению детского и подросткового чтения.



«Облик школьной библиотеки также должен меняться. Необходимо продолжить работу по развитию школьных библиотек. Поддерживаю инициативу Минобразования – ежегодно на конкурсной основе предоставлять школам гранты для создания современных информационно-библиотечных центров», - подчеркнула Марина Ковтун.



Губернатор поручила министерству образования и науки Мурманской области продолжить работу по введению во всех школах для младших школьников и учащихся основной школы «Часа чтения».





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