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03.04.2017 16:45

На календаре апрель, но зима не торопится уступать. Уборка снега в муниципалитетах - вновь на повестке дня

Елена Ямаш.

Уборка снега в заполярных муниципалитетах и прохождение отопительного сезона - этим и другим темам было посвящено сегодняшнее оперативное совещание в правительстве региона. Пока никаких серьезных замечаний "зимняя кампания" не вызывала. Проблем с отоплением касаются 12% от общего числа обращений в Госжилинспекцию. Более половины из них пришлись на сентябрь-октябрь, когда проходила наладка систем. Ведомство запустило "горячую линию", которая позволила в режиме онлайн отслеживать болевые точки.
Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "Была ситуация сложная в поселке Спутник, там причиной была ненадлежащая работа котельных. Ресурсоснабжающей организацией закуплены два новых котла, в настоящий момент жалоб от населения не поступает".
Зима в этом году выдалась аномально снежной. На северо-западе области осадков выпало в полтора раза больше климатической нормы. Начиная с середины декабря ГЖИ направляла неоднократные требования об усилении контроля за состоянием кровель многоквартирных домов, своевременной очистке кровель от наледи, уборке и вывозу снега придомовых территорий от снега. Календарная весна - не повод расслабляться. Если верить прогнозу погоды, снегопады ещё будут.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Весенняя погода нестабильна, то мороз то оттепель, будут неизбежно возникать и наледи, и сосульки, иногда это смертельно опасно для людей, и трагические случаи бывают практически каждый год. Давайте не дожидаться этого, особое внимание уделите кровлям и наледям".
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