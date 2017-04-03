50-летний юбилей Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району

1 апреля 2017 года Отдел вневедомственной охраны по Печенгскому району отметил свой 50-летний юбилей. Работавших в системе комбината «Печенганикель» стрелков и сторожей в 1967 году объединили в одну самостоятельную структуру – Отдел вневедомственной охраны города Заполярный. В 1971 году была создана ночная милиция по охране объектов народного хозяйства, государственного и общественного имущества. Первым начальником отдела стал майор милиции Игорь Дмитриевич Петров. Задачей стрелков военизированной охраны являлась охрана двух особо важных объектов, принадлежащих ГМК «Печенганикель» - складов взрывчатых веществ и материалов. Более 20 лет военизированным отрядом руководил старейший работник ОВО Леонид Яковлевич Мелешков. В 1972 году появились первые пульты централизованного управления и группы задержания. Первым начальником в Никеле стал старший лейтенант милиции Василий Кузьмич Бурлаков. В 1971 году в штате отдела появились первые аттестованные сотрудники. На единственном автомобиле наряд милиции объезжал охраняемые объекты и следил за световой и звуковой сигнализацией.

В 2004 году вместо двух отделений охраны в Никеле и Заполярном родилась единая структура – ОВО при ОВД по Печенгскому району во главе с майором милиции Олегом Викторовичем Шубаро. С 2012 года Отдел вневедомственной охраны по Печенгскому району возглавляет майор полиции Куринов Юрий Викторович.

Сегодня на Пунктах централизованной охраны используется современная система передачи извещений, ОВО охраняет более 390 квартир и более 170 объектов, возросло количество нарядов групп задержания. Вневедомственная охрана, оставаясь одной из самых технически оснащенных служб в правоохранительных органах, вошла в состав новой структуры – Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Не стоит забывать о ветеранах: много лет дежурными пульта централизованного наблюдения проработали Горецкая Татьяна Николаевна, Павлова Наталья Сергеевна, Теплая Виолетта Анатольевна. Более 20 лет прослужили в системе охраны сотрудники: А. Гальчанский, М. Рюмин, И. Калитин, М. Разумов, В. Зубарев, В. Хомяков, С. Воробьев, В. Алескеров и ныне в строю сотрудники полиции В. Собчук, А. Гурский, Н. Кудинов.

Поздравляем с 50-летним юбилеем ветеранов службы, работников и сотрудников Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району, желаем крепкого здоровья и благополучия!



Группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области