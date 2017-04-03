Органы власти Мурманской области расширяют присутствие в социальных сетях

Сегодня в ходе оперативного совещания рассматривались итоги исполнения поручения губернатора о создании в социальной сети «ВКонтакте» официальных сообществ органов власти Мурманской области.



Губернатор Марина Ковтун отметила, что все ведомства оперативно и качественно провели эту работу. Создано 25 сообществ. На их страницах размещена актуальная справочная информация, контакты руководителей и специалистов, подведомственных учреждений. Публикуются новости, интересные как широкому кругу граждан, так и работникам определенных отраслей. Размещаются анонсы событий – информация о семинарах, совещаниях, тренингах.



Глава региона отметила, что благодаря новостям, которые предлагают читатели соцсети, органы власти смогут быть в курсе происходящих в своей зоне ответственности событий и «болевых точек». Марина Ковтун указала на необходимость обязательно реагировать на предлагаемые новости.



У официальной страницы правительства Мурманской области, созданной год назад, уже почти 10 тысяч подписчиков, и их число ежедневно растет. Ссылки на официальные сообщества исполнительных органов государственной власти размещены на официальной странице правительства, чтобы граждане могли легко их найти. Также на странице правительства Мурманской области регулярно публикуются новости от подписчиков –жителей разных уголков региона.



«Люди делятся проблемами и радостями – скажем, в поселке или городе прошел спортивный праздник, народный субботник, или местная власть не реагирует на беды жителей. С помощью «ВКонтакте» можно выявлять общественное мнение по разным вопросам – проводить опросы, голосования. Функционал социальной сети довольно широк», - подчеркнула Марина Ковтун.



Кроме того, глава региона напомнила, что «ВКонтакте» – самая популярная социальная сеть в России и странах СНГ, её аудитория – в основном люди от 20 до 45 лет, то есть самая активная часть населения. Поэтому Марина Ковтун призвала коллег подходить к работе с позиции интересов рядового пользователя, стремиться к большей открытости и доступности.



Губернатор поручила всем исполнительным органам государственной власти Мурманской области на главных страницах своих официальных сайтов разместить, помимо имени руководителя и телефонов приемной, ссылку на сообщество «ВКонтакте».





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