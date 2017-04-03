Из 790 человек, подлежащих призыву на военную службу в ходе весенней призывной кампании, 425 останутся служить в Мурманской области

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Марина Ковтун выразила уверенность, что стартовавшая в стране 1 апреля кампания по призыву граждан на военную службу, в Мурманской области пройдет успешно. Такую уверенность дает опыт последних лет и, в частности, осенний призыв 2016 года, проведенный на «отлично».



Так, в октябре-декабре прошлого года из Мурманской области в войска было направлено 749 человек. Из них 414 призывников – в воинские части, дислоцированные на территории нашего края.



Военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей отметил, что призывная кампания осенью 2016 года была проведена организованно и в соответствии с действующим законодательством. Он также сообщил, что весной 2017 года предстоит призвать и отправить на военную службу 790 человек, из которых на территории Мурманской области останутся служить 425 человека или 53,8%.



Глава региона подчеркнула, что у Мурманской области традиционно хорошая репутация в войсках – и по показателям проведения призыва, и по качеству самих призывников.



Губернатор поручила главам администраций муниципальных образований максимально эффективно организовать на своих территориях призывную кампанию в тесном взаимодействии с военкоматами и правоохранительными органами.





/ Управление по взаимодействию со СМИ /





