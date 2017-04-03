Праздник Севера в 2017 году собрал гостей из 70 регионов России и 12 зарубежных стран

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун напомнила, что накануне завершилось масштабное региональное спортивное мероприятие – 83-й международный традиционный Праздник Севера. Глава региона отметила, что Праздник Севера сегодня переживает возрождение – в 2017 году он собрал гостей из 70 регионов России и 12 зарубежных стран. Главными событиями спортивного праздника стали юбилейная 20-я «Лыжня дружбы» в Раякоски, в которой приняли участие 3350 человек, финал Кубка Анны Богалий по биатлону среди 323 юных спортсменов и, конечно, 44-й мурманский марафон – на лыжню встали более 1200 лыжников.



«Кроме этого, мы впервые принимали делегацию российских паралимпийцев, которые по достоинству оценили возможности Долины Уюта и изъявили желание стать постоянными участниками зимних спортивных мероприятий, которые проводятся в Мурманской области. То, что Праздник Севера не только не сдаёт позиции, но и развивается, в первую очередь связано с серьезным обновлением спортивной инфраструктуры в регионе, с тем вниманием, которое в последнее время уделяется в области спортивным объектам. Уверена, что гости Праздника Севера увезли с собой самые приятные впечатления и обязательно вернутся сюда в 2018 году», – сказала Марина Ковтун.





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