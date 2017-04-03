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03.04.2017 15:27

Молодые исследователи Мурманской области завоевали научный кубок России «Шаг в будущее»

В Москве состоялся Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», в котором приняли участие около тысячи молодых ученых из 42 регионов России. В этом году в форуме участвовали представители научной молодежи Китайской Народной Республики, Мексики, Латвии и Южной Кореи.

В состав делегации Мурманской области вошли 45 дипломантов XIX Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера», XI Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ, XIV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Нашу область на форуме в Москве представляли ребята из Мурманска, Ковдора, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Снежногорска, Полярного и Североморска.

Ежегодно всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» собирает молодых ученых и изобретателей, которым предоставляется уникальная возможность продемонстрировать результаты своих научно-технических достижений, получить признание ведущих ученых страны.

На торжественной церемонии открытия форума двум членам делегации Мурманской области – студентке 2 курса Апатитского политехнического колледжа Анастасии Канивец и семикласснице Мурманского академического лицея Ольге Яроцкой были вручены научные стипендии программы «Шаг в будущее» за высокие результаты проведенных ими исследований. Еще один член делегации, третьеклассник ковдорской средней школы № 1 Иван Маркив, получил специальный приз как самый юный участник форума.

Пять членов нашей делегации – Елисей Индюков, Иван Шойтов, Алексей Никитин, Алексей Федоренко и Анастасия Канивец – представили свои исследовательские проекты на Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее».

На Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» представители молодежной научной элиты нашего региона защищали свои научно-исследовательские проекты на 22 секциях, которые проходили  на базе одиннадцати вузов и научных организаций. 15 членов делегации области приняли участие во II этапе Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее» по физике и информатике.

Жюри форума отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов делегации Мурманской области, высокое качество работы научных руководителей, подготовивших молодых и юных исследователей для участия в мероприятиях программы «Шаг в будущее». 

По итогам форума делегация Мурманской области награждена Научным кубком России «Шаг в будущее». 
Учащийся 11 класса мурманского лицея № 2 Мартин Леруа завоевал большую научную медаль и звание абсолютного победителя форума в номинации «Лучшая работа в области социальных наук». 

Семерым представителям Мурманской области вручены малые научные медали и дипломы победителей в профессиональных номинациях. 

Подробная информация по итогам форума размещена на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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