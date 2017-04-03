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03.04.2017 15:15

Кольская АЭС: выработка электроэнергии увеличилась на 217 млн. кВтч

В марте 2017 года Кольская АЭС выработала 1007,6 млн. кВтч электроэнергии, что на 118,1 млн. кВтч больше, чем в марте 2016 г. За первый квартал 2017 года станция выработала 3128,5 млн. кВтч, что превышает прошлогодний показатель на 217,1 млн. кВтч. 

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4 атомной станции. Энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1140 МВт.
Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,08 - 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час).
С момента пуска АЭС выработано более 400 млрд. кВтч электроэнергии.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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