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03.04.2017 15:09

В Мурманской области начался прием заявок на конкурс «Доброволец года – 2017»

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области начинает прием заявок на региональный конкурс «Доброволец года – 2017».

Задачами конкурса является содействие развитию основных направлений добровольчества, поддержка позитивных молодежных инициатив, выявление и распространение успешного опыта добровольческой деятельности Мурманской области.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Доброволец года» и «Лучший добровольческий проект». В 2017 году введены специальные номинации: «Лучший добровольческий проект экологической направленности» и «Доброволец года: экологическое волонтерство».

В конкурсе могут принять участие молодежные и детские общественные объединения, молодёжные инициативные группы и представители молодежных и детских общественных объединений в возрасте от 14 до 30 лет.

Для участия в конкурсе в номинации «Доброволец года – 2017» необходимо предоставить заявку, электронную фотопрезентацию, демонстрирующую добровольческую деятельность кандидата, эссе на тему «Для меня добровольчество это…» и портфолио, отражающее добровольческую деятельность конкурсанта (фотографии, ксерокопии любых печатных материалов, газетные статьи, изданные буклеты, рекомендательные письма и прочее). Выдвинуть кандидата для участия в конкурсе в номинации «Доброволец года» может молодежное или детское общественное объединение, участником которого является конкурсант, представители целевой группы, на которых распространялась его добровольческая деятельность.

Организации, желающие принять участие в конкурсе в номинации «Лучший добровольческий проект» должны предоставить заявку и медиапрезентацию заявленного проекта.

Заявки на конкурс «Доброволец года – 2017» предоставляются до 12 часов 14 апреля в Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе (183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, оф.310). Контактное лицо – Ольга Евсеенко, специалист по работе с молодежью, тел. (8152) 41-18-35.

Участникам от 18 лет обязательна регистрация в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Участники с 14 до 18 лет направляют свои заявки сразу в Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. 

По итогам заочного этапа конкурса определяются участники очного тура – конкурсанты в номинации «Доброволец года» и организации, молодёжные инициативные группы, участвующие в номинации «Лучший добровольческий проект». Результаты заочного этапа будут сообщены участникам конкурса 16 апреля 2017 года.

Очный этап конкурса пройдёт 20-21 апреля на базе отдыха «РИЖ» (г. Мончегорск, п. Риж-Губа).

Подробная информация о конкурсе – в положении, опубликованном на сайте Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки к военной службе и по тел. (8152) 41-18-35.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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