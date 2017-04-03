Путевка на Чемпионат мира - у мурманчан! В заполярной столице подвели итоги международного турнира по интеллектуальным играм

Татьяна Нестерова, Алексей Котович.

В Мурманске подвели итоги международного турнира по интеллектуальным играм "Кубок Арктики". В соревнованиях приняли участие более 50 команд, среди них гости из Азербайджана, Армении, Москвы и Санкт-Петербурга. Победители определялись в 3 зачетах - школьном, студенческом и общем. В формате "Что? Где? Когда?" - лучшей стала команда "Механизм реакции" из Москвы, ее участница Екатерина Лобкова - обладатель золотой медали в "Своей игре". А вот в "Брейн-ринге" лучшие - мурманская команда "Норманны". Она и представит наш регион на чемпионате мира в Астане.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Вокруг нас молодежь неравнодушная, активная, инициативная. Приятно видеть столько интеллектуальных, умных молодых людей. Все понимаем, что это наше будущее, будущее нашего города".

Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарева: "Кубок Арктики - это уникальный турнир. Он у нас получился, это, конечно, во многом благодаря взаимодействию с творческой командой "ТВ - игра". Мы на этом не остановимся, будем развиваться. Команда-победительница поедет на Чемпионат мира в Казахстан. Администрация Мурманска возьмет на себя вопросы финансовые, отправим ребят".







