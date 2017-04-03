Уголовное дело в отношении грабителя направлено в суд

Прокурором города Оленегорска Максимом Почкиным утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Предварительным следствием установлено, что 10.02.2017 северянин незаконно ворвавшись в квартиру пожилой женщины, 1923 года рождения, связав ее и применив насилие не опасное для жизни и здоровья потребовал от потерпевшей передачи ему денежных средств. Подавив, таким образом, волю к сопротивлению, потерпевшая указала место, где у нее были спрятаны денежные средства, которые он похитил и скрылся с места совершения преступления. Ущерб от совершенного преступления составил 30 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных действий личность нападавшего грабителя была установлена, он задержан и в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При задержании обнаружены, изъяты, а в последующем и возвращены потерпевшей часть похищенных денежных средств в размере 26 750 рублей.

Принятыми в ходе предварительного следствия мерами ущерб, причиненный потерпевшей в размере 30 000 рублей, возмещен в полном размере.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Оленегорский городской суд.



Прокуратура Мурманской области