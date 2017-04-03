При поддержке Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического общества, Российского общества историков-архивистов и Ассоциации исследователей советского общества и новейшей истории стартовал Всероссийский конкурс «Россия. Место памяти. XX век».



Цель конкурса — стимулировать исследовательскую деятельность, а также вовлечь различные поколения в изучение страниц истории, и ввести в научный оборот неопубликованные ранее материалы музеев, архивов, в том числе и семейных.



Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Место памяти. История» — фото и текстовое описание объекта, его история, эссе, историческое событие, связанное с памятником.

«Событие памяти. История» — фото и текстовое описание связанного с конкретным «местом памяти» исторического события, отчет о памятном или охранном мероприятии и т. д.

«Место памяти. Видеоролик» — видео со съемками объекта, его истории, эссе, историческое событие, связанное с памятником.

«Событие памяти. Видеоролик» — видео с отчетом о памятном или охранном мероприятии и т.д.

Пройти регистрацию можно на сайте местопамяти.рф или mestopamiati.ru. Непосредственно на сайте есть возможность добавить к интерактивной карте подготовленный для конкурса материал.

Отправить конкурсную заявку с приложением научно-исследовательской и творческой работы необходимо на адрес оргкомитета по электронной почте mestopamyati2017@yandex.ru .

Прием заявок на конкурс будет осуществляться до 10 сентября. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей состоится 4 ноября 2017 года.



Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области