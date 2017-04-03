В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация интерактивной карты «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Сотрудники библиотеки представили мурманчанам новый электронный информационный ресурс областной научной библиотеки - интерактивную карту «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера».

Карта содержит краткие историко-культурологические справки о достопримечательностях Кольского полуострова, фото, аудио, видеоматериалы, 3D экскурсии. Главная её задача - привлечь внимание жителей и гостей Кольского полуострова к культурным, историческим, географическим, гидрологическим объектам и необычным явлениям природы, а также способствовать развитию круглогодичного туризма по уникальным местам нашего региона.

В мероприятии приняли участие председатель мурманского отделения Русского географического общества Денис Моисеев и члены астрономического клуба «Орион» - Леонид Ершов и Виктор Башев.

Каждый желающий также смог проверить свои краеведческие знания, ответив на вопросы викторины.

Интерактивная карта «69 чудес и необыкновенных мест Кольского Севера» доступна на сайте электронной библиотеки«Кольский Север».

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/