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03.04.2017 16:55

"Служанка-госпожа". Знаменитая итальянская опера впервые на мурманской сцене

Татьяна Нестерова.

Знаменитая опера - на сцене областной филармонии. Премьера музыкального спектакля "Служанка - госпожа" Джованни Перголези собрала аншлаг. Чем запомнится заполярному зрителю эта постановка?
Весна. Любовь. Великолепная музыка. Что еще человеку нужно для счастья. На сцене Мурманской областной филармонии, в зале отличное настроение, улыбки - творческая, праздничная атмосфера. Оркестр "Барнец-камерата" под руководством Андрея Скороходова представляет зрителям полномасштабную постановку Джованни Баттиста Перголези "Служанка-госпожа" в Мурманской областной филармонии. Опера-буффа впервые поставлена собственными творческими силами северян.
Руководитель оркестра "Баренц-камерата" Андрей Скороходов: "Главная сцена области - это с одной стороны - ответственно, а с другой - радостно. Всегда мобилизует всех музыкантов показать все лучшее, на что они способны".
Впервые в России оперу исполнили в середине 18 века. С тех пор лучшие театры включают ее в свой постоянный репертуар. Роль холостяка - Уберто в мурманской постановке исполняет солист ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Андрей Макаров, Серпину - служанку играет солистка Мурманской филармонии Людмила Лаврентьева.
Солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева: "Музыка просто как искрящееся шампанское. Настоящие чувства. Причем, сюжет вечен. Что в 15 веке, что в 17, что в 21. У женщины всегда есть цель - удачно выйти замуж. Ну а если еще и любовь при этом присутствует, симпатия, то это вообще счастье неимоверное".
Роль слуги Веспоне талантливо сыграла Елена Уварова, преподаватель Мурманской детской театральной школы, она же является и режиссером спектакля, где у каждого участника своя творческая придумка.
Сергей Белобородов (г. Москва): "Бросается в глаза, что люди очень стараются. Есть сподвижники, энтузиасты и не смотря на определенную удаленность от центров развития культурной жизни, в Мурманске явно есть свой внутренний круг очень одаренных и очень устремленных людей".
Оперу "Служанка-госпожа" артисты уже показали в двух военных гарнизонах. После успеха на премьерном спектакле в Мурманской областной филармонии, коллектив собирается продолжить гастроли по области.
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