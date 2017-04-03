Главное управление МЧС России по Мурманской области обращается к автовладельцам с просьбой быть внимательными на дороге

В период повышенной пожарной опасности, на автодорогах области часто можно увидеть пожарные машины, которые спешат на место происшествия. Ведь от скорости прибытия на место пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей.

Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о том, что своими действиями обрекают кого-то на смерть.

Главное управление МЧС России по Мурманской области