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03.04.2017 17:10

В Апатитах в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в истязании

Исполняющий обязанности прокурора г. Апатиты Игорь Швецов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное группой лиц).

Проведенным расследованием установлено, что северянка, в период времени с 20 по 24 августа 2016 г., находясь в квартире одного из многоквартирных домов в г. Апатиты, в состоянии алкогольного опьянения, действуя совместно с друзьями умышленно нанесла не оказывающей сопротивления потерпевшей ряд телесных повреждений, а также используя различные предметы издевалась над ней. Обвиняемая и ее знакомые давали потерпевшей указания, лишенные морали и нравственности, заставляя её их исполнять.
Указанное уголовное дело ранее было выделено из уголовного дела, возбужденного в остальных отношении лиц, причинивших телесные повреждения потерпевшей, от которых она скончалась впоследствии.
Учитывая, что в ходе расследования действия женщины, направленные именно на причинение смерти по неосторожности своего объективного подтверждения не нашли, следственным органом её действия обоснованно квалифицированны по ст. 117 УК РФ (истязание).
Расследование по делу проведено следственным отделом по г. Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.
За совершенное преступления обвиняемой грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Мурманской области
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