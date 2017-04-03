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03.04.2017 16:40

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «И на камнях растут деревья»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «И на камнях растут деревья», организованной совместно с клубами военно-исторической реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк».

На открытии с приветственным словом выступил Игорь Туленков, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Мидгард». Он рассказал о выставке, посвященной реконструкции времени Раннего Средневековья, а также об экспонирующихся предметах. В открытии выставки также приняли участие члены клуба «Мидгард» и «Снежный волк», одетые в костюмы Раннего Средневековья.
Посетители познакомились с культурой, бытом, ремеслами,  вооружением, доспехами, украшениями и играми  IX-XI вв.
Выставка работает до конца апреля.

/Мурманский областной краеведческий музей/
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