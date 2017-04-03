4 жителя области пострадали в ДТП, происшедших в регионе за минувшие трое суток

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

1 апреля примерно в 12 часов 40 минут в Мурманске на Кольском проспекте при торможении в салоне автобуса «МАЗ» произошло падение пассажира. В результате происшествия он обслужен амбулаторно.

1 апреля около 12 часов 40 минут на автодороге «Умба-Варзуга» в Терском районе водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил наезд на 69-летнюю женщину, которая шла по обочине по ходу движения транспортных средств. В результате происшествия пешеход обслужен амбулаторно.

2 апреля примерно в 14 часов 15 минут на автоподъезде к Апатитам водитель, управляя автомобилем «Шевроле Круз», не учел дорожно-метеорологические условия, допустил наезд на снежный вал после чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате происшествия водитель обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1222 нарушения Правил дорожного движения.

56 нарушений допущено пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 28 водителей.

Выявлено 42 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 710 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 204 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области