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03.04.2017 16:10

Юные мурманчане и их родители приняли участие в Дне семейного отдыха «Птицы нашего края»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся День семейного отдыха «Птицы нашего края», посвященный Международному дню птиц и Году экологии в России.

В экспозициях «Ландшафт зоны северной редкостойной тайги» и «Ландшафт тундры» ребята познакомились с птицами, которые обитают на территории Кольского полуострова и прилетают гнездоваться на летний период в Мурманскую область. Дети узнали о том, что самыми таинственными и сказочными обитателями леса являются совы, полярная крачка и лебедь кликун занесены в Книгу мировых рекордов Гиннесса, а для охраны гаги обыкновенной был создан Кандалакшский заповедник.
В региональном детско-юношеском центре краеведения мурманчане поиграли в игру «Кто поет в лесу?», приняли участие в мастер-классе и создали аппликацию «Царевна-лебедь».
 
/Мурманский областной краеведческий музей/
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