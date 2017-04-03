Юные мурманчане и их родители приняли участие в Дне семейного отдыха «Птицы нашего края»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся День семейного отдыха «Птицы нашего края», посвященный Международному дню птиц и Году экологии в России.

В экспозициях «Ландшафт зоны северной редкостойной тайги» и «Ландшафт тундры» ребята познакомились с птицами, которые обитают на территории Кольского полуострова и прилетают гнездоваться на летний период в Мурманскую область. Дети узнали о том, что самыми таинственными и сказочными обитателями леса являются совы, полярная крачка и лебедь кликун занесены в Книгу мировых рекордов Гиннесса, а для охраны гаги обыкновенной был создан Кандалакшский заповедник.

В региональном детско-юношеском центре краеведения мурманчане поиграли в игру «Кто поет в лесу?», приняли участие в мастер-классе и создали аппликацию «Царевна-лебедь».



/Мурманский областной краеведческий музей/