Вознаграждение в размере 1 тысячи рублей. Северянка пострадала от действий интернет-мошенников

Елена Ястребова.



Принять участие в опросе, чтобы получить прибыль. Интернет-мошенники снова атакуют жителей Мурманской области. По словам женщины, на одном из ресурсов она нашла информацию "якобы" от одного из известных банков, о проведении опроса. За участие обещали вознаграждение — 1 тысяча рублей. Северянка недолго думая, перешла по указанной ссылке. Ввела реквизиты и пароли своей карты и стала ждать. В итоге ей на мобильный телефон пришло смс-уведомление о списании с ее счета крупной суммы денег. Только потом женщина поняла, что стала жертвой интернет-мошенников, и пошла с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело.