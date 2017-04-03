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03.04.2017 15:55

Досрочный экзамен по устной части английского языка в Мурманской области прошел в штатном режиме

«Единый государственный экзамен по английскому языку прошел в соответствии с единым расписанием 3 апреля без нарушений и технологических сбоев. ЕГЭ сдавали три человека», – сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.
Во всех аудиториях пункта проведения экзамена 900 в мурманской школе № 57 велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Отсканированные бланки регистрации и записи ответов участников переданы в Региональный центр обработки информации через станцию авторизации.
Для контроля за ходом ЕГЭ в пункте приема экзамена присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области.
Максимальный балл за устную часть – 20. Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 18 апреля.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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