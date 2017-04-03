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03.04.2017 15:10

Бойцы Мурманского ОМОНА Росгрардии отметили 24 день рождения отряда

Приказом начальника УВД Мурманской области № 244 от 31 марта 1993 года в соответствии с приказом МВД РФ № 112 от 18 марта 1993 года «О создании отрядов милиции особого назначения в системе МВД России» 2 апреля 1993 года на базе роты специального назначения патрульно-постовой службы милиции был создан отряд милиции особого назначения, в наши дни – отряд мобильный особого назначения.
Становление Мурманского ОМОН происходило в служебных командировках в Северную Осетию, Москву, Чечню, Дагестан, Ингушетию. Свой боевой путь бойцы Мурманского ОМОНа начали в мае 1993 года, когда одними из первых в России были направлены  в зону Осетино – Ингушского конфликта. В январе 1995 года бойцы Мурманского ОМОН в числе первых из других российских отрядов милиции особого назначения вошли в горящий Грозный. В августе 1996 года в служебной командировке отряд попал в полное окружение боевиков в комендатуре Заводского района г. Грозного. В том, что отряд выстоял, что все остались живы, огромную роль сыграли профессионализм и опыт командиров, а также сплоченность коллектива, мужество и сила духа всех сотрудников.
Бойцы отряда выполняли служебный долг и за рубежом России в составе международных полицейских миссий.  
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного долга, многие сотрудники отряда награждены правительственными и ведомственными наградами: 1 сотрудник орденом «За личное Мужество», 22 сотрудника подразделения награждены «Орденами Мужества», 9 из них посмертно, 113 сотрудников награждены медалями к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и другими.
В настоящее время отряд мобильный особого назначения переведен в новое Федеральное ведомство – Росгвардию, для совместной слаженной работы с другими специальными подразделениями по обеспечению правопорядка и спокойствия наших граждан.  Сегодня с уверенностью можно сказать, что личный состав ОМОНа готов выполнять поставленные перед ним Президентом страны задачи на благо Отечества.

/Группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области /
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