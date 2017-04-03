В Ковдоре и Мончегорске откроются передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея

4 апреля в Ковдорском районном краеведческом музее (ул. Коновалова, 3) начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Весенние хлопоты». Выставка рассказывает об основных этапах весенней жизни птиц: миграциях, строительстве гнезд, откладке яиц и выкармливании птенцов. Посетители смогут познакомиться с фотографиями птиц, обитающих в окрестностях города Мурманска и других уголках Заполярья.

9 апреля в 15.00 в Музее истории города Мончегорска (ул. Царевского, д. 2) состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Деревянное зодчество Кольского края». Русское деревянное зодчество на Кольском Севере наибольшее свое развитие получило в XVII – XIX веках. Оно представлено жилыми и хозяйственными постройками. На выставке будут представлены информационные плакаты с копиями фотографий, схем и документов, дополненных текстовыми комментариями. Плакаты отображают храмовое зодчество Мурманского берега (церкви Трифонов Печенгского монастыря и рыболовецких становищ), Терского берега (церкви поморских селений и жемчужину деревянного зодчества – церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Варзуга) и Кандалакши.



Выставки работают до 30 апреля.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /



