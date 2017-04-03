Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.04.2017 14:55

В Ковдоре и Мончегорске откроются передвижные выставки Мурманского областного краеведческого музея

4 апреля в Ковдорском районном краеведческом музее (ул. Коновалова, 3) начинает работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Весенние хлопоты». Выставка рассказывает об основных этапах весенней жизни птиц: миграциях, строительстве гнезд, откладке яиц и выкармливании птенцов. Посетители смогут познакомиться с фотографиями птиц, обитающих в окрестностях города Мурманска и других уголках Заполярья.
9 апреля в 15.00 в Музее истории города Мончегорска (ул. Царевского, д. 2) состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Деревянное зодчество Кольского края». Русское деревянное зодчество на Кольском Севере наибольшее свое развитие получило в XVII – XIX веках. Оно представлено жилыми и хозяйственными постройками. На выставке будут представлены информационные плакаты с копиями фотографий, схем и документов, дополненных текстовыми комментариями. Плакаты отображают храмовое зодчество Мурманского берега (церкви Трифонов Печенгского монастыря и рыболовецких становищ), Терского берега (церкви поморских селений и жемчужину деревянного зодчества – церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Варзуга) и Кандалакши.

Выставки работают до 30 апреля.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 55.96
Евро = 59.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.