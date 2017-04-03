В учебном центре УМВД России по Мурманской области прошел День открытых дверей для школьников

Сотрудниками Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области проводится большая профориентационная работа со школьниками и студентами г. Мурманска. В очередной раз по инициативе отдела кадров УМВД России по г. Мурманску центр распахнул свои двери для ребят из 7 и 8 классов школы № 4 областного центра.

В начале визита школьников познакомили с нормами физической подготовки для сотрудников полиции. Для мужчин предусмотрено подтягивание 16-18 раз, толкание 40 раз гири весом 24 килограмма и 40-60 отжиманий. Для женщин - отжимания и пресс. После демонстрации этих нормативов слушателями учебного центра, школьникам предложили попробовать и свои силы. Двое мальчишек справились с подтягиваниями на перекладине «на отлично».

Далее детям был показан зал для спортивной борьбы и инвентарь для занятий в виде защитных жилетов, масок, шлемов, фут, щитков-накладок, а так же макеты тренировочного оружия. Там полицейские продемонстрировали ребятам, как можно выпрыгнуть из окна горящей машины или перепрыгнуть забор в погоне за преступником. Важным элементом в процессе подготовки полицейских служит обучение приемам борьбы и способам их применения в реальной схватке с правонарушителем. Ирина Ширяева – чемпионка мира по кикбоксингу среди юниоров – показала школьникам, как, например, девушка может дать отпор напавшему на нее грабителю.

Следующим этапом ознакомления стала экспозиция полицейского оружия, спецсредств и средств индивидуальной защиты. На ней были представлены экспонаты, которые состояли на вооружении органов внутренних дел в разные временные периоды. Ребятам показали электрошокеры, шлемы, рации и оружие, после этого им разрешили все экспонаты посмотреть и подержать в руках, а также сделать памятные фотографии.

В завершение на улице прошла встреча школьников с кинологической службой полиции. Четвероногие полицейские провели своеобразную тренировку, а ребята получили массу эмоций, наблюдая за их работой. Бельгийская овчарка по имени Цезарь искал «наркотические» закладки, «немка» Офелия без труда находила человека по запаху, а «бельгийка» Атака без труда обнаружила местонахождение имитации взрывчатки. Сотрудники кинологической службы рассказали множество интересных фактов о подготовке своих подопечных, а так же ответили на все вопросы школьников.

Главная задача таких Дней открытых дверей – познакомить школьников со спецификой службы стражей правопорядка, рассказать о том, как можно поступить на службу и что для этого требуется. Многие ребята после посещения Центра профессиональной подготовки всерьез задумываются о работе в полиции.

Пресс служба УМВД России по Мурманской области