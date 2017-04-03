Около 800 тысяч годовиков атлантического лосося выпустят с рыбоводных заводов в бассейны реки Умба в 2017 году

Специалисты рыбоводных заводов ФГБУ «Главрыбвод» начали выпуск молоди атлантического лосося в естественную среду обитания.

Молодь была выращена на Кандалакшском экспериментальном лососевом заводе, Княжегубском рыбоводном заводе и Умбском рыбоводном заводе из икры, отобранной от диких производителей умбской популяций атлантического лосося в 2015 году.

В течение всей жизни на заводах (от икринки до годовика) рыба находилась под наблюдением ихтиопатологов Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. Перед вывозом с заводов специалисты госветслужбы провели полное ихтиопатологическое исследование рыбы, по результатам которого противопоказаний к выпуску рыбы в естественную среду обитания не выявлено.



В бассейн реки Умба выпущено 187 тыс. экземпляров годовиков атлантического лосося, выращенных на Умбском рыбоводном заводе.

Всего в 2017 году с рыбоводных заводов ФГБУ «Главрыбвод» в бассейны реки Умба планируется выпустить порядка 800 тыс. экземпляров годовиков атлантического лосося.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /