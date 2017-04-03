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03.04.2017 12:19

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев принял участие в расширенном заседании коллегии Минтруда России

В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Минтруда России. В отчетном докладе министра труда и социальной защиты Максима Топилина были проанализированы основные направления деятельности и подведены итоги 2016 года. Глава ведомства отметил, что несмотря на все сложности экономического плана, удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда. Принимая во внимание, что реальные денежные доходы населения за 2016 год снизились, министр особое внимание уделил мерам государственной поддержки в части социальной защиты и пенсионного обеспечения.

Выступающие на коллегии отметили большую работу по открытости деятельности Министерства.

В качестве приоритетных задач на 2017 год коллегия утвердила поэтапное доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения; разработку дополнительных мероприятий по поддержке семьи и детства; создание единой системы учета мер социальной поддержки на базе данных Пенсионного фонда России и другие.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, принимавшая участие в работе коллегии, в своем выступлении уделила особое внимание исполнению майских Указов Президента.

На заседании были поставлены конкретные задачи перед руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Подробно знакомиться с материалами коллегии можно на сайте регионального Министерства социального развития.

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